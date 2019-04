Faut-il mieux éclairer les autoroutes?

Conduire quand il fait noir c’est stressant pour plusieurs et c’est aussi la cause de nombreux accidents. Lorsqu’il s’agit d’une autoroute dans la grande région métropolitaine, comme la 640, est-ce normal que des segments de plusieurs kilomètres soient plongés dans la noirceur totale ?

Quand on est passé à deux doigts d’une collision grave sur la 640 comme Vitali Odajiu, la réponse est évidemment « non ».

« Oui et non », m’ont nuancé des experts. La noirceur entraîne aussi des risques élevés d’accidents. L’idéal, ce sont des transitions lumineuses bien graduées entre les segments éclairés et les segments non éclairés.