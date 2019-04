Honneur mérité

Avant d’attaquer le sujet, je dénonce mon intérêt pour les lecteurs qui ne connaîtraient pas mon pedigree : j’ai été jadis le rédacteur de discours de Pauline Marois.

Je ne suis donc pas tout à fait objectif, c’est le moins qu’on puisse dire, quand il est question d’elle.

Je fais ma chronique quand même !

Des noms qui s’imposent

D’importantes rénovations s’achèvent à l’Assemblée nationale. Après celles-ci, la maison du peuple offrira plus de flexibilité aux parlementaires, elle sera plus accueillante pour ses visiteurs et plus sécuritaire pour tout le monde.

Les travaux ont notamment permis de construire deux nouvelles salles de commissions parlementaires. Pour baptiser ces salles, un consensus s’est établi pour choisir le nom de deux femmes, lesquelles sont largement sous-représentées dans la toponymie et complètement absentes de l’hôtel du Parlement.

Un premier nom s’impose : Marie-Claire Kirkland-Casgrain, première femme députée.

Un deuxième arrive, presque aussi rapidement : Pauline Marois, tour à tour ministre de la Condition féminine, présidente du Conseil du trésor, ministre des Finances, de l’Éducation, de la Santé. J’en passe. C’est la personne à avoir occupé le plus de fonctions ministérielles différentes dans l’histoire du Québec et, tout ça, c’est avant d’avoir été la première femme première ministre du Québec.

Peu de comparable

La proposition fait consensus, mais quelques voix s’élèvent. On aimerait honorer une femme autochtone ou issue de la diversité.

Je comprends l’idée. En ces lieux où certaines voix sont encore trop peu entendues, vouloir les sortir de leur invisibilité en les faisant apparaître sur les murs, c’est une bonne intention.

Toutefois, ce serait dommage de négliger d’honorer celles qui ont agi comme défricheuse, afin qu’un jour chacune puisse trouver sa place. À la fin, le bilan net de Pauline Marois pour l’avancement de toutes les femmes ne trouve pas de comparable.

Pour toutes ces raisons, l’Assemblée nationale mérite d’avoir sa salle Pauline Marois.