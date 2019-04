Il faut «prendre le temps» de savourer la vue, dit Chris Hadfield

Le premier astronaute canadien à avoir marché dans l’espace, Chris Hadfield, s’est réjoui de l’époustouflante sortie de David Saint-Jacques, lundi.

L’astronaute québécois a effectué lundi matin sa première sortie dans l’espace en compagnie de sa collègue américaine Anne McClain. L’astronaute a tweeté, lundi soir, quelques égoportraits captés au cours de cette sortie, accompagnant les photos des mots «Quelle vue. Les mots me manquent.»

Ces images ont rappelé de bons souvenirs à Chris Hadfield, qui a été le premier Canadien à réaliser une sortie du genre en 2001. Se disant «content» et «fier» de son compatriote, l’astronaute souligne l’importance de savourer l’expérience surréelle de flotter dans l’espace.

«En sortant de la trappe, vous êtes tellement occupé avec plein de petits détails techniques absolument nécessaires pour le succès et votre survie, mais en même temps, il y a un moment où en un coup d’œil, on voit pour la première fois notre Terre comme un seul endroit, on la regarde dans les yeux. C’est impossible d’imaginer ce moment-là. Je suis sûr que pour David, c’est la même chose», a mentionné M. Hadfield en entrevue avec TVA Nouvelles.

S’il est nécessaire de faire le travail et d’être pleinement concentré sur la tâche à accomplir dans l’espace, il ajoute qu’il est tout autant nécessaire de «prendre le petit moment» pour «goûter» l’expérience.

«C’est juste six heures et demie dans toute une vie», a-t-il noté.