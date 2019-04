Impact: enfin un dernier match à l'étranger

L’Impact disputera mardi à Washington un dernier match à l’étranger avant sa rentrée montréalaise tant attendue, samedi. «Enfin!», diront plusieurs.

Avant de s’envoler pour la capitale américaine lundi, les joueurs ont dû s’entraîner à l’intérieur du Centre Nutrilait en raison des caprices de dame Nature, la pluie et le verglas rendant les terrains extérieurs impraticables.

En vertu du carton rouge décerné samedi à Maximiliano Urruti, l’Impact devra se trouver un autre attaquant de pointe pour son match contre le D.C. United.

La logique veut que le Québécois Anthony Jackson-Hamel, seul autre véritable avant-centre du club, obtienne du temps de jeu en l’absence d’Urruti.

Questionné à ce sujet dimanche, l’entraîneur-chef Rémi Garde avait cependant une certaine retenue.

«Je ne sais pas si c'est Anthony Jackson qui va jouer, aucune décision n'a été prise, a-t-il indiqué. Le système peut varier, tout est ouvert. Non seulement il manque "Maxi", mais il manque "Nacho". Ce sont des armes offensives très, très importantes qui ne sont pas là, donc peut-être que je vais penser à organiser autrement, je ne sais pas encore.»

Rooney absent

Dans l’autre camp, le prolifique attaquant Wayne Rooney ne sera pas de la partie. Il a écopé d’un carton rouge dans un revers de 4 à 0 face au Los Angeles FC, samedi.

C’est donc dire que la troisième meilleure équipe de l’Association de l’Est pourrait donner plus de temps de jeu à un ancien du onze montréalais : Quincy Amarikwa.

«C’est bien pour nous que Rooney soit absent, a commenté le défenseur Zakaria Diallo. C’est vraiment un joueur important. Ça peut changer quelque chose pour eux.»

Régularité et stabilité sont les mots d’ordre pour cet affrontement.

«On a fait un match nul contre une bonne équipe [le New York City FC]. C’est une autre bonne équipe qui se présente à nous. On va essayer de faire un bon résultat, de ne pas perdre et d’enchaîner avec une victoire chez nous.»