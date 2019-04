Kansas de passage au Grand Théâtre en novembre

Kansas effectuera un arrêt au Grand Théâtre de Québec, le 1er novembre, à l’occasion de la tournée qui soulignera le 40eanniversaire de l’album Point of Know Return.

Le groupe interprètera l’intégralité de cet album qui a été marquant pour la formation originaire de Topeka au Kansas.

C’est sur cet album, le cinquième du groupe, que l’on retrouve le succès Dust in The Wind.

Kansas est aujourd’hui constitué des membres originaux Phil Ehart (batterie) et Richard Williams (guitares) et de Billy Greer (basse), Ronnie Platt (voix et claviers), David Ragsdale (violon et guitare) et Tom Brislin (claviers).

La seule et unique visite de la formation américaine à Québec a eu lieu, le 29 août 1996, au Colisée Pepsi, en première partie de Styx. Steve Walsh était chanteur et claviériste à l’époque.

Les billets pour le spectacle de Québec seront mis en vente vendredi à 10h à la billetterie du Grand Théâtre et evenko.ca et billetech.com (Québec).

Kansas fera aussi un arrêt au Théâtre St-Denis le 2 novembre.

Plus de détails à venir...