La Chambre de commerce proposera deux autres candidats au C.A. de l'aéroport

La Chambre de commerce a décidé de «faire son bout de chemin» et de proposer deux autres candidats au poste d’administrateur de l’Aéroport. La Ville de Québec, elle, demeure sur sa position.

Il y avait lundi une rencontre au sommet entre les dirigeants de l’Aéroport et ceux de la Chambre de commerce et d’industrie de Québec (CCIQ). La présidente et chef de la direction et le président du conseil d’administration de la Chambre, Julie Bédard et Jacques Topping, ont rencontré Jean-Claude Labbé et Gaëtan Gagné, président du conseil d’administration et pdg de l’Aéroport.

«On a accepté de se plier à la réglementation du conseil d’administration. Donc on va nommer deux personnes supplémentaires pour faire trois noms qu’on va présenter pour remplacer Mme (Liliane) Laverdière», a fait savoir Étienne Cummings, porte-parole de la CCIQ.

Les noms ne seront pas connus avant quelques jours. Déjà, la Chambre avait proposé la nomination de Luc Dupont, mais l’Aéroport avait envoyé une lettre demandant que la CCIQ se plie au règlement de fonctionnement général de l’Aéroport de Québec, qui stipule que pour les membres municipaux et de la communauté, trois candidatures doivent être soumises pour chaque poste.

De son côté, la Ville de Québec maintient sa position. Elle a proposé un seul candidat pour chacun des deux postes vacants de membres municipaux, soit Claude Choquette (Groupe Le Massif) et Denis Leclerc (Biscuits Leclerc).

Lundi, le porte-parole du maire Régis Labeaume, Paul-Christian Nolin, a affirmé que la situation n’a pas changé. «Les candidats ont été proposés dans une résolution formelle du conseil municipal», a-t-il rappelé.

Le tout survient sur fond de querelle entre l’Aéroport et plusieurs intervenants de la région. Insatisfaite des conclusions du rapport du Comité de travail sur l’accessibilité aérienne (CTAA), qui critiquait son style de gestion, l’Aéroport avait envoyé 26 mises en demeure pour empêcher la diffusion du rapport.

À l’Aéroport, la porte-parole Laurianne Lapierre a affirmé que «les échanges tenus dans le cadre de la rencontre de ce matin ne sont pas de nature publique».

Du côté de la CCIQ, Étienne Cummings a indiqué que «la rencontre s’est bien passée». «Ce qui avait à être dit a été dit. On a abordé beaucoup la question de la collaboration entre les deux organisations. Avec la présence de M. Gagné, il y avait un message clair qu’il y a une ouverture à la collaboration.»

M. Cummings précise cependant que la CCIQ endosse toujours les conclusions du rapport du CTAA et a encore des attentes envers l’Aéroport de Québec. «Nous, on fait notre bout de chemin. Mais on va s’attendre à un bout de chemin de la part de l’Aéroport aussi.»