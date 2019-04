La longue saison de Marcus Pettersson

Le défenseur des Penguins de Pittsburgh Marcus Pettersson est le patineur à avoir joué le plus grand nombre de matchs lors de la dernière saison régulière de la Ligue nationale de hockey (LNH).

En effet, l’athlète de 22 ans a disputé 84 joutes, alors que chaque formation dispute 82 parties. Si une telle situation est possible, c’est en raison d’un échange qui a fait passer Pettersson aux Penguins en provenance des Ducks d’Anaheim, lors du mois de décembre. À ce moment, les «Canards» avaient disputé deux matchs de plus que la formation de la Pennsylvanie.

L’arrière suédois n’est pas le seul dans cette situation en 2018-2019, puisque Kevin Fiala (Wild du Minnesota) et Ryan Hartman (Flyers de Philadelphie) ont joué 83 parties cette saison.

Le record pour le plus grand nombre de matchs disputés en une seule campagne est de 86, et il est partagé par Jimmy Carson et Bob Kudelski, qui ont atteint cette marque en 1992-1993 et 1993-1994, respectivement. Il faut cependant préciser qu’à l’époque, les équipes de la LNH disputaient 84 parties en saison régulière.