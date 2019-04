La maison La Vigile de Beauport obtient une aide de 40 000 $

La maison La Vigile de Beauport évite la fermeture grâce à une subvention de 40 000 $ accordée par la vice-première ministre Geneviève Guilbault.

Depuis son ouverture en 2012, la ressource d’aide, qui s’adresse particulièrement aux personnes oeuvrant dans les métiers d’urgence (policiers, militaires, infirmières, ambulanciers, agents correctionnels, répartiteurs 9-1-1, etc.) n’a jamais bénéficié d’aide gouvernementale.

«Nous avons fait des demandes dans le passé, mais on ne rentrait jamais dans les critères, notamment parce que 90 % de notre clientèle sont des gens qui travaillent, donc qui sont bien nantis», explique la directrice générale du centre, Geneviève Arguin.

Sans cette aide, Mme Arguin affirme que la fin était proche. «On travaillait fort. Nous étions sur le point de perdre nos fournisseurs, soit nos psychologues spécialisés avec cette clientèle, qui menaçaient de quitter si on ne les payait pas», affirme-t-elle, précisant que le budget en services psychologiques avoisine les 40 000 par mois. «La détresse est présente et grandissante dans ce milieu. Et malheureusement, ça peut parfois se solder par un suicide. Nous, on travaille pour éviter ça», poursuit-elle.

Présente à l’organisme de Beauport pour en faire l’annonce, la vice-première ministre Geneviève Guilbaut a précisé que l’aide financière avait été pigée à même son budget discrétionnaire, à la hauteur de 15 000 $. Les 25 000 $ restants proviennent du ministère de la Santé et des Services sociaux. «J'ai énormément de respect pour toutes ces fonctions importantes que sont ces métiers de force de l’ordre, d’aide et de soins. [...] Ces gens-là vivent des situations particulières, qui peuvent être difficiles par moment. Ça leur prend des formes d’aide adaptées à leurs réalités», a indiqué Mme Guilbault.

«Les gens qui travaillent dans les métiers d’aide n’ont pas tendance à aller consulter les services publics, puisqu’ils sont connus. Souvent, ils vont porter des gens à l’hôpital. D’où l’importance d’une maison comme la nôtre, unique en Amérique du Nord», a indiqué Mme Arguin.

La Vigile reçoit environ 130 personnes par année. La maison est dotée de 15 chambres, dont 4 pour femmes. Les thérapies notamment pour des problèmes de dépendances ou des chocs post-traumatiques, durent en moyenne 30 jours.