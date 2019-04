La surtaxe canadienne sur l'acier serait bénéfique à Trois-Rivières

TROIS-RIVIÈRES – Bien qu'elle ait un impact négatif pour plusieurs manufacturiers québécois, la surtaxe canadienne sur l'acier américain semble être profitable pour Trois-Rivières.

Un certain nombre d'entreprises qui s'approvisionnaient autrefois aux États-Unis ont choisi de se tourner vers des fournisseurs d'outre-mer. C'est le cas chez TecFab, à Shawinigan qui importe de l'acier d'Europe.

Une partie des chargements d'acier provenant de l'extérieur transite maintenant par le port de Trois-Rivières.

La compagnie Fab 3R de Trois-Rivières, qui s'est également tourné vers l'Europe, note cependant que les délais d'importation sont de plus en plus longs. «C'est passé de trois à quatre semaines à six à huit semaines. Donc, à l'intérieur d'un projet, ça devient important comme délai», a précisé le président-directeur général Yves Lacroix. L'entreprise s'est plutôt tournée vers le Mexique.

Est-ce que la surtaxe de 25 % sur l'acier explique seule cet achalandage accru au port de Trois-Rivières?

Un responsable indique qu'il faut considérer que le havre trifluvien tente depuis plusieurs années de se tailler une place sur le marché de l'acier. Ses espaces d'entreposage extérieurs ont été agrandis en conséquence. «Est-ce que c'est l'accumulation de toutes ces initiatives qui donne les résultats d'aujourd'hui ou il y a une conjoncture qui est favorable ou c'est les deux», s'est questionné Jacques Paquin, responsable du développement du port.

Aucune étude des impacts de la surtaxe imposée aux États-Unis sur l'industrie québécoise de métallurgie n'a été faite pour le moment.