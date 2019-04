La voiture connectée au centre du NAB show

LAS VEGAS | Presque toutes les voitures que vendront les concessionnaires l'an prochain seront connectées à Internet: une évolution naturelle considérant que le marché des radios numériques est en pleine expansion.

Le NAB show qui attire les grands acteurs du monde de la radio et de la télédiffusion a donné son coup d’envoi ce matin à Las Vegas en inaugurant un nouveau volet à son salon destiné à la voiture connectée.

En 2020, on prédit que la quasi-totalité des voitures neuves qui rouleront sur les routes du globe seront connectées, comparativement à 2015, où seulement 35 % des véhicules neufs étaient branchés sur internet.

Le marché des radios numériques qui ne cessent de grandir force les constructeurs automobiles à s'ajuster, et à offrir aux automobilistes un accès facile à leur radio favorite, ce qui explique ce virage.

«Tandis que la technologie automobile évolue vers l'autonomie et des modes de transport encore plus avancés, les véhicules deviennent la prochaine frontière pour la distribution de contenu, a fait savoir Chris Brown, vice-président exécutif des conventions et des opérations commerciales du NAB par communiqué. Au NAB Show, nous créons un forum qui permet aux sociétés de médias et aux constructeurs automobiles de discuter et de collaborer sur l’avenir du divertissement à l’intérieur des véhicules, qui optimise l’expérience du consommateur dans sa voiture et en tirant ainsi parti du « marché du passager.»

Ainsi, la voiture devient un endroit prisé par les diffuseurs pour y distribuer leur contenu multimédia en continu (streaming) et ils développent ainsi de plus en plus de stratégies pour conquérir le marché des automobilistes coincés dans le trafic ou qui font de longues distances.

L’arrivée du 5G

La venue du 5G dans le paysage des fournisseurs internet risque de changer de façon importante la consommation de données mobiles. Alors que la consommation et la stabilité du lien internet demeurent des enjeux pour les utilisateurs de données mobiles, le 5G promet d’être une révolution. Les fournisseurs internet au Canada prévoient l’arrivée du 5G pour 2020.

Jusqu’au jeudi 11 avril, 100 000 personnes se donnent rendez-vous à Las Vegas pour le NAB show, qui se veut le plus grand événement multimédia et de divertissement numérique au monde.

Sur une surface grande comme quatre terrains de football, plus de 1700 exposants présenteront aux visiteurs venus de plus de 160 pays quel sera le futur de la radio et de la télédiffusion.