La Voix 2019 en 25 chansons marquantes

Avant même l'étape des duels qui s'amorcera dimanche, la septième édition du concours télévisé La Voix a offert plusieurs riches et émouvantes prestations sur les ondes de TVA.

À LIRE AUSSI: Rendez-vous unique pour 400 privilégiés

Sur l'album double La Voix 2019 qui sera disponible à compter de vendredi, on pourra entendre les 24 finalistes qui sont encore dans la course en plus des quatre coachs.

Outre 24 chansons interprétées en solo par autant de candidats, il sera possible de réentendre l'hommage concocté par les coachs Marc Dupré, Lara Fabian, Éric Lapointe et Alex Nevsky à Charles Aznavour le temps de son succès For me... formidable.

Dans un mélange de pièces en français et en anglais, l'effort regroupera entre autres Je voudrais voir New York livrée par Christian Marc Gendron, Si Dieu existe de Ferline Regis, With A Little Help From My Friends revisitée par Colin Moore et Ain't No Mountain High Enough avec la voix de Marianne Mathieu.

Toutes les pièces ont été enregistrées en studio sous le regard de Gilbert Fradette et Jean-François Blais, respectivement responsables de la réalisation et la direction artistique du projet.