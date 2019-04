L’athlète e-sport PiinkiSamiii s’associe à Pèse sur start!

C’est avec une certaine fébrilité que Pèse sur start vous annonce qu’on va mettre les bouchées doubles côté e-sport en 2019.

D'où le recrutement de joueurs clés dans le domaine local.

Première embauche: l’athlète e-sport PiinkiSamiii qui diffusera également sur notre chaîne Twitch.

Et ça commence ce mardi 9 avril dès 14 h lorsque la joueuse explorera la nouvelle expansion Hearthstone en ouvrant, notamment, 200 packs de cartes Rise Of Shadows!

Au programme: tout comme sur ses propres plateformes, la joueuse s’adonnera à Hearthstone et Magic:The Gathering tout en prenant vos questions sur ces jeux.

Elle vous entrainera à ces jeux tout en s’entrainant... genre!

«C’est du streaming ludique, mais aussi éducatif et interactif», note André Péloquin, chef de contenu pour Pèse sur start, parlant de lui à la troisième personne du même coup.

Une question d'horaire

On la retrouvera ensuite aux deux semaines, les mercredis dès 19h. Toujours sur la chaîne Twitch de Pèse sur start, bien sûr.

Rendez-vous demain, donc, dès 14h puis mercredi 24 avril à 19h.

On va vous le rappeler, bien évidemment, plus près de son «retour».

Pourquoi aux deux semaines?

Qu'est-ce qui se passe la semaine où PiinkiSamiii ne diffuse pas? On va vous l'annoncer bientôt, bientôt! :-)

Mais qui est PiinkiSamiii?

Bonne question, hein?

La voici qui se présente. «Derrière la barmaid et modèle promo, il y a toujours eu une fan de Pokémon, de The Legend Of Zelda... qui n’avait personne pour partager sa passion!»

C’est avec Age Of Empire II que la gameuse s’est découvert un certain intérêt pour les jeux de stratégie et c’est lors d’un cours d’informatique qu’elle a prouvé à ses camarades de classe qu’elle n’avait pas que la mode comme intérêt en jouant contre ceux-ci à Magic et Hearthstone.

Pas active que derrière son clavier!

Avant de devenir programmeuse analyste, elle était barmaid au LvlOp, un resto-bar e-sport. Elle a notamment contribué à la section jeux vidéo de cet établissement en plus d’organiser des compétitions de Hearthstone.

Depuis janvier, l’athlète compétitionne plus sérieusement au sein de l’équipe LiviD.

On peut également la suivre sur Facebook , Instagram et sa propre chaîne Twitch.

