Les symphonies du cœur

Pierre Lapointe est convaincu : ses deux concerts avec l’Orchestre symphonique de Québec vont être grandioses. Il le sait.

« J’ai entendu les arrangements et je sais que ça va être absolument magnifique. Je dis à la blague que s’il y a quelqu’un qui vient assister à ce concert-là et qu’il n’a pas, à un endroit du concert, une larme aux yeux, ce n’est pas un humain », a lancé l’auteur-compositeur et interprète, lors d’un entretien.

Pierre Lapointe confie avoir reçu des offres de concerts symphoniques pour chacun de ses albums. Il les a toutes déclinées, sauf celle avec l’Orchestre Métropolitain pour La Forêt des mal-aimés aux FrancoFolies en juin 2007, en raison de l’ampleur du projet.

La proposition de l’Orchestre symphonique de Québec tombait bien. L’album La Science du cœur, a-t-il indiqué, se prête à ce genre d’exercice.

« Cet album était une volonté de faire un croisement entre la culture pop, la grande tradition de la chanson francophone et la musique classique. Il a été pensé de cette façon », a-t-il fait remarquer.

Il précise que les deux soirées avec l’OSQ ne seront pas un copier-coller de l’album qu’il interprétera dans son intégralité, avec des chansons de Paris Tristesse.

En lévitation

​Les concerts de mercredi et jeudi, sous la direction du chef invité David Martin, seront les mêmes que ceux de la tournée La Science du cœur, qu’il a présentés plus d’une centaine de fois, avec piano et marimba, au Canada et en Europe.

« C’est le même spectacle, mais multiplié par cent. Ça va être autre chose. Ce ne sont pas les mêmes instruments et il va y avoir un orchestre pour twister la musique et l’emmener ailleurs », a-t-il précisé.

Pierre Lapointe se souvient de sa première expérience symphonique. Un moment qu’il a qualifié des plus stressants de sa vie.

« Il y avait, le même soir, le spectacle, l’enregistrement d’un album et des captations pour la radio et pour la télé. Et s’il y avait une goutte de pluie, personne ne sortait son instrument. Ça aurait été deux ans de travail pour voir tout annulé. C’était très stressant », a-t-il dit.

Le tout, heureusement, s’est très bien passé, et cent mille personnes ont assisté à un moment qu’il a qualifié de magique.

« J’ai eu l’impression de léviter. C’était comme une grosse dose de dopamine. J’ai été sur un énorme high pendant deux semaines », a-t-il fait remarquer.

Avec cette expérience derrière la cravate, Pierre Lapointe se dit très serein et même décontracté quant à ces deux soirées avec l’OSQ.

« C’est comme avoir un gros paquebot qui pousse en arrière de moi. C’est très enivrant, très grisant et très imposant de jouer avec 60 musiciens en même temps. Je suis extrêmement choyé de vivre ça », a-t-il indiqué.