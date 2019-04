Marc Crawford serein malgré l’incertitude

L’état-major des Sénateurs d’Ottawa décidera dans les prochains jours si Marc Crawford sera de retour l’an prochain dans le rôle d’entraîneur-chef, mais en attendant, le principal intéressé préfère rester calme devant l’incertitude.

«J’aimerais rester, mais je comprends que c’est un processus et je l’accepte», a-t-il indiqué lundi pendant un point de presse dans le cadre du bilan de fin de saison des Sénateurs.

«Être entraîneur-chef est le deuxième meilleur emploi [après celui de joueur] que tu peux avoir dans le monde du hockey, a-t-il ajouté. Je suis confortable avec ce qui se passe en ce moment. [...] Il arrivera ce qui arrivera.»

Crawford a été nommé entraîneur-chef par intérim le 1er mars après le congédiement de Guy Boucher. Les Sénateurs ont affiché un rendement de 7-10-1 sous ses ordres.

L’entraîneur d’expérience a indiqué qu’il s’attendait à discuter avec le directeur général des Sénateurs, Pierre Dorion, plus tard cette semaine.

Au moment du départ de Boucher, Dorion avait dit qu’il entamerait une recherche intensive pour trouver un nouveau pilote au terme de la campagne. Crawford fait partie des candidats potentiels.

Espoir

Après une saison catastrophique, où les Sénateurs ont fini au dernier rang du classement général et où plusieurs joueurs-clés ont été échangés, Crawford a tenu à dire que tout n’était pas sombre à Ottawa.

«Nous devons reconnaître qu’il est inacceptable de finir 31e, mais nous n’avons pas besoin d’aller trop loin pour trouver du positif, a-t-il dit. Les jeunes ont montré que le futur est prometteur.»

Il a notamment souligné les performances de Brady Tkachuk, quatrième choix au total du dernier repêchage. «Il a possiblement été notre meilleur joueur à la fin de la saison, ce qui est remarquable pour un jeune de 19 ans», a-t-il indiqué.

AFP

Défense et combativité

En plus d’avoir amassé la plus faible quantité de points (64) au cours de la saison, les Sénateurs ont aussi permis le plus grand nombre de buts (301).

«Tu ne peux pas penser à te qualifier en séries sans réduire le nombre de buts accordés, a expliqué Crawford. Il y a beaucoup de choses à améliorer dans notre jeu défensif, mais également dans notre combativité.»

Un sentiment partagé par le défenseur Mark Borowiecki. «Avant de parler de système et de style de jeu, il faut d’abord savoir quelle est l’identité de l’équipe», a-t-il indiqué dans une vidéo publiée par le quotidien «Ottawa Sun».

«Nous devons être combatifs, avoir le désir de gagner et ne pas nous satisfaire de la défaite», a-t-il poursuivi.

Un contrat, s'il vous plaît

Forcé d’aller en arbitrage avant le début de la saison, Cody Ceci espère être en mesure de s’entendre sur les termes d’un contrat à long terme avec les Sénateurs cette fois-ci.

«Personne ne veut aller en arbitrage, même une fois, a-t-il reconnu. Je trouverais ça difficile d’y retourner. J’espère qu’on ne se rendra pas là.»

Ceci, qui a empoché 4,3 millions $ en 2018-2019, a été le deuxième défenseur le plus utilisé cette saison par les Sénateurs, derrière Thomas Chabot.