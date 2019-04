[QUIZ] À quel duo de vedettes toi et ta BFF ressemblez le plus?

Quiz

On se détestait au début, et finalement on s’adore!

Lysandre & Rosalie

Alanis & Cath

Gab & PL

Elisabeth & Milaydie

2ème Peau

Noemie, Cass & Marie

Vous êtes Lysandre Nadeau et Rosalie Lessard! Vous êtes des partenaires de brosse, de voyage, et de mauvais coups! Vous vous entendez tellement bien, que vous vous comprenez sans parler. Vous allez toujours être honnête l’une envers l’autre et vous vous acceptez comme vous êtes.

Vous êtes Alanis Désilets et Catherine Paquin! Vous êtes pratiquement des sœurs. Vous passez tellement de temps ensemble que vous n’avez pas besoin d’une occasion pour vous voir! Vous êtes différentes, mais les forces de l’une complètent parfaitement les faiblesses de l’autre.

Vous êtes Gabrielle Marion et PL Cloutier! Quand on vous voit ensemble, on a envie de faire partie de votre groupe, ou d’être vous! Votre humour est semblable et personne ne vous fait autant rire que votre BFF. Vous aimez autant potiner que parler des grandes choses de la vie et votre complicité est contagieuse!

Vous êtes Elisabeth Rioux et Milaydie! Vous êtes tellement fusionnelles, qu’on croirait des jumelles. Vous n’avez aucun secret l’une pour l’autre et vous partagez tout. Il n’y a aucun tabou entre vous et vous n’avez aucun problème à passer du temps ensemble sans même parler ou planifier une activité!

Vous êtes Marianne et Gabrielle de 2ème peau! Vous vous connaissez depuis si longtemps que vous n’imaginez pas votre vie sans l’autre. Vous travaillez aussi ensemble, donc c’est facile de se voir! Vos cerveaux créatifs se complètent et ensemble, vous pouvez accomplir n’importe quoi.

Vous êtes Noémie Lacerte, Cassandra Bouchard et Marie Gagné. Vous êtes un trio inséparable, autant pour faire la fête, que pour faire une virée de magasinage. Différents, mais complémentaires, vos styles vestimentaires et votre humour se ressemblent. Vous pouvez autant vous voler des vêtements que rire ensemble, et même voyager!

https://storage.quebecormedia.com/v1/jdx-prod-images/photo/459c8cb0-6bd3-49a9-b074-384ea4748e07_lysandre.jpg

https://storage.quebecormedia.com/v1/jdx-prod-images/photo/f9a5eb3d-7983-419d-9e7f-77e5464658c9_peach.jpg

https://storage.quebecormedia.com/v1/jdx-prod-images/photo/a7e17f67-03ba-45fe-8efc-1f6b25e66761_gab.jpg

https://storage.quebecormedia.com/v1/jdx-prod-images/photo/47729692-44f1-41a5-9800-8ec87aab1ca4_eli.jpg

https://storage.quebecormedia.com/v1/jdx-prod-images/photo/a9fd877f-b8c6-48c5-bcf0-f1457e7d2da5_2eme.jpg

https://storage.quebecormedia.com/v1/jdx-prod-images/photo/cafe03d4-8981-4f1f-b42e-71374e9bbb59_noe.jpg