Richard Côté mandaté pour reconstruire Québec 21

Fraîchement embauché comme conseiller spécial au cabinet de l’opposition, l’ancien bras droit de Régis Labeaume, Richard Côté, vient d’hériter du mandat de restructurer le parti de l’opposition officielle, Québec 21.

M. Côté agira bénévolement pour le parti afin de trouver de nouveaux administrateurs pour reconstruire le C.A. du parti, décimé par une vague de démissions. «On a des objectifs en place, on va aller chercher des gens de qualité, des gens qui croient à la cause de Québec 21», a-t-il déclaré en point de presse.

Richard Côté dit avoir toujours été en désaccord avec le projet de tramway, même du temps où il siégeait aux côtés du maire Labeaume. Rappelons qu’il a siégé pendant 18 ans au conseil municipal dont six ans aux côtés du maire.

Le chef de Québec 21, Jean-François Gosselin, a par ailleurs confirmé l’annulation de l’assemblée générale extroardinaire prévue le 16 avril prochain, faute de quorum. «Je veux être très clair. Il n’est aucunement question de me défiler. Je n’ai et je n’aurai aucun problème à me soumettre à un vote de confiance si telle est la volonté du parti», a-t-il martelé.

Miné par des querelles internes, le jeune parti municipal de Québec défraie la manchette depuis plusieurs semaines pour les mauvaises raisons. Jean-François Gosselin avait lancé le bal, sur la place publique, à la fin du mois de février, en réclamant une enquête sur son propre parti en raison de dépenses qu’il jugeait «douteuses».

Un rapport de vérification externe a par la suite confirmé que les dépenses étaient conformes mais a néanmoins distribué des blâmes à certains administrateurs du parti pour leur «manque de rigueur».

La semaine dernière, les six membres de l’exécutif du parti (dont le président Serge Marcotte et la directrice générale Nancy Piuze), ont remis leur démission en bloc. La vague de démissions s’est poursuivie lundi matin avec le départ de Denise Peter.

