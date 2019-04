Rousseau regrette « l’improvisation » sur la traverse de Salaberry

Le conseiller de Démocratie Québec, Jean Rousseau, déplore l’« improvisation » dans le projet-pilote de traverse piétonnière jugée inefficace près d’une résidence pour aînés.

« On n’a pas du tout impliqué les premiers citoyens concernés dans la discussion. C’est typique de notre administration. On veut bien faire. On prend une décision rapide. On l’implante et on passe à un autre dossier », regrette le conseiller de Cap-aux-Diamants.

« Dès le départ, les échos qu’on avait des gens du Saint-Patrick, c’était que ça ne marcherait pas, que ce n’était pas adapté. On l’a vu, c’est loin d’être un succès. C’est de l’improvisation et ça coûte cher. »

Citoyens insatisfaits

Le Journal relayait lundi l’insatisfaction de nombreux résidents du Saint-Patrick, qui déploraient l’inefficacité de la traverse qui est, selon eux, mal située, qui a des ratés techniques et qui ne ralentit pas la circulation sur l’avenue de Salaberry.

Lors de l’annonce du projet-pilote, le directeur du Bureau des transports, Marc Des Rivières, avait affirmé que le projet coûterait 40 000 $. Lundi, le cabinet du maire a rectifié cette information et indiqué qu’il s’agissait plutôt de 20 000 $.

Le conseiller responsable de la sécurité routière, Patrick Voyer, a affirmé que la Ville étudiait la situation. On a remarqué que les automobilistes ne respectent pas la traverse et que certains piétons ne l’utilisent pas. « On regarde les ajustements. »

Le repositionnement des feux, la présence policière accrue et le déplacement de la traverse seront analysés, assure M. Voyer, qui souligne que des contraintes techniques rendent difficile un déplacement. Le directeur de la résidence, Luc Desbiens, souhaite être partie prenante de la discussion.