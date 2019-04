Travailler pour ramener les expos, seule promesse de Denis Coderre

L’ancien maire de Montréal Denis Coderre est certes en plein «break» de la politique, mais il ne cessera jamais de travailler pour le retour du baseball majeur en ville.

L’homme de 55 ans, qui a perdu tant de poids dernièrement qu’il se surnomme lui-même «Demi Coderre», était de passage au réseau TVA Sports, lundi, notamment pour parler de sa passion du baseball et du retour des Expos, dont il ne doute absolument pas.

«Je parle comme un "fan", a-t-il affirmé. Évidemment, je ne suis plus maire, mais j'ai modestement contribué et dans le fond, on fait tous partie de la solution. Tu regardes Maxime Lamarche, de Baseball Québec, qui fait un travail extraordinaire. Rodger [Brulotte], qui était là et qui est toujours là, avec Jacques Doucet.»

Il estime que les grands leaders derrière le projet du retour du baseball majeur à Montréal effectuent actuellement un travail très positif.

«D'avoir des investisseurs exceptionnels, la crédibilité d'un [Stephen] Bronfman au baseball, et aussi la réconciliation du passé, a-t-il souligné. On regarde en avant, même [l’ancien commissaire] Bud Selig dit que ça fonctionne. Rob Manfred est un commissaire exceptionnel, où on a vraiment l'impression qu'on ne se fait pas rouler dans la farine. C'est un gars qui, depuis le début, a dit "Montréal", mais tout le monde a fait son travail, tant au niveau des partisans que des anciens Expos, que des gens qui s'occupent de baseball.»

M. Coderre assure qu’il fera toujours sa part pour le projet, mais il n’a pas trop voulu s’avancer au sujet de la façon qu’il le fera dans le futur après s’être activement impliqué à titre de maire.

«J'ai dit que je prenais un "break" de la politique, a-t-il rappelé. Deuxièmement, quand tu ne contrôles pas la situation... Je vais toujours travailler, je vais toujours être quelqu'un qui va travailler pour ramener les Expos. À ma façon.»

«On a vu l'importance du baseball dans la vie des jeunes: Montréal est une ville de sport, a-t-il ajouté. Donc le baseball, ce n'est pas de la nostalgie, c'est l'ADN. C'est la ville de Jackie Robinson, c'est les Royaux, c'est les Expos du Parc Jarry, du Stade olympique.»

L’ancien maire a cependant insisté sur l’importance de continuer à soutenir les autres équipes de sport professionnel à Montréal.

Enfin, M. Coderre a également parlé de l’événement caritatif organisé par l’ancien boxeur Ali Nestor, «12 rounds d’espoir pour Ali et ses Princes(esses) de rue», dont il est un partenaire.