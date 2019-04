Un autobus fait une entrée fracassante dans la vitrine de restaurants

NEW YORK - Le conducteur d’un autobus de New York a eu un début de journée difficile, dimanche.

Très tôt le matin, autour de 5 h 30, son imposant véhicule s’est encastré dans la devanture de deux restaurants du quartier Queens. Le spectaculaire accident a été immortalisé grâce aux caméras de surveillance des établissements.

Un comptoir à pizza habituellement très achalandé ainsi qu’une fabrique de bagels ont été sérieusement endommagés. Heureusement, aucun client ne se trouvait à l’intérieur.

Sur la vidéo de surveillance, on aperçoit d’abord la lueur des phares à travers la vitrine. Quelques secondes plus tard, l’autobus fait son entrée fracassante dans les commerces. Des vitres volent en éclats, et les chaises autant que les tables sont projetées vers l’extérieur avec violence.

«Deux employés se trouvaient à l’intérieur quand ils ont vu les lumières et l’autobus s’approcher rapidement. Ils ont alors décidé de fuir vers l’arrière-boutique», a confié Ray Rahman, propriétaire de Bagels Plus, à une station de télévision locale.

Les propriétaires des commerces touchés estiment que c’est toute une chance que l’événement soit survenu aussi tôt. Quelques heures plus tard, avec plusieurs clients à l’intérieur, «cet accident aurait pu être fatal», a dit M. Rahman.

La Metropolitan Transportation Authority a expliqué que son conducteur circulait dans la bonne direction quand, soudain, une voiture qui venait de griller un feu rouge a heurté l’autobus, lui faisant quitter sa voie puis percuter le bâtiment. Un véhicule à l’extérieur, près de l’immeuble, a aussi été endommagé.

Aucun passager ne se trouvait à bord de l’autobus. Le chauffeur a été traité pour des blessures au poignet et au pied.