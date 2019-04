Un chapelet de mensonges

C’est fou, le nombre de mensonges et de faussetés que l’on propage dans certains milieux à propos du projet de loi sur la laïcité.

Faux : non seulement 65 % des Québécois appuient ce projet de loi, mais François Legault (qui a fait de ce projet de loi l’un des fers de lance de sa campagne) a été élu démocratiquement.

Et s’il y avait des élections aujourd’hui, il rentrerait encore plus fort !

FAUX, FAUX ET ENCORE FAUX

Et grâce à la « clause grand-père » incluse dans le projet de loi 21, personne ne perdra son emploi ! Aucun fonctionnaire en position d’autorité embauché AVANT l’adoption de ce projet de loi ne sera obligé d’enlever son signe religieux !

Faux. Il vise TOUS les citoyens québécois, quelle que soit la couleur de leur peau, leur appartenance ethnique et religieuse, ou leur date d’arrivée sur le territoire québécois.

Le projet de loi 21 ne fait aucune distinction entre « Québécois de souche » et « immigrant ». Et pourquoi en ferait-il ? Il y a des catholiques qui sont arrivés au Québec la semaine dernière et des juifs qui sont ici depuis quatre générations.