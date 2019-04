Un documentaire sur Beyoncé arrive bientôt sur Netflix et on capote

Le film Homecoming, qui arrive sur Netflix très bientôt, va montrer comment et pourquoi Beyoncé a-t-elle créé le spectacle légendaire qu'elle a livré à Coachella en 2018.

Cet événement fut marquant, pas seulement parce que les Destiny's Child ont fait une mini-réunion, mais surtout parce que Beyoncé était la première femme noire à être la tête d’affiche du festival Coachella.

Queen B en a profité pour célébrer son identité et aussi pour encourager les jeunes de sa communauté en annonçant un projet très excitant.

Avec son initiative #BeeGood, Beyoncé offre une éducation au niveau universitaire a un étudiant noir dans chaque école faisant partie du HBCU.

Le HBCU est un regroupement d’universités créées avant le mouvement des droits civiques de 1964 pour donner accès aux Afro-Américains a des écoles prestigieuses puisque celles majoritairement blanches leur refusaient l’accès.

La bande-annonce du documentaire Homecoming montre de magnifiques images, accompagnées de la voix de Maya Angelou, une poète très influente décédée en 2014.

Le film est sur plus qu'un spectacle à Coachella, c’est aussi une façon pour Beyoncé de célébrer sa «Black Excellence» et on a TROP hâte de voir ça.

Le film sortira mercredi le 17 avril sur Netflix et, en attendant voici la bande-annonce:



