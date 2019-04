Un programme bourré d’anomalies

Le volet financier du programme des immigrants investisseurs est un « foutoir » où les actes « douteux » et « répréhensibles » sont la norme, soutiennent des consultants en financement dans un rapport confidentiel remis au ministre Simon Jolin-Barrette et dont Le Journal a obtenu copie.

Ce controversé programme du gouvernement du Québec permet chaque année à 1900 millionnaires et milliardaires d’obtenir leur certificat de sélection, première étape vers la résidence permanente, en échange d’un prêt de 1,2 million sans intérêt pendant cinq ans à Investissement Québec (IQ).

Avec ces millions, Québec finance en principe des programmes d’aide aux entreprises et à l’intégration des immigrants. En 2017-2018, IQ Immigrants Investisseurs inc. a ainsi remis 65,4 millions $ à des PME.

Mais dans les faits, une panoplie d’intermédiaires, dont des consultants en immigration, avocats et institutions financières québécoises, s’en mettent également plein les poches.

En 2014, les revenus de placements du programme étaient de 108 M$. De cette somme, 53 % sont allés au programme d’aide aux entreprises, et seulement 5 % ont été versés au programme d’intégration des immigrants et minorités visibles. Le ministère de l’Immigration et IQ se sont partagé 10 %.