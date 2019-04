Une première victoire pour le Phoenix

Tirant de l’arrière 2 à 0 dans sa série de deuxième tour, le Phoenix de Sherbrooke a réussi à soutirer une victoire de 5 à 2 aux puissants Voltigeurs de Drummondville, lundi soir, au Palais des Sports Léopold-Drolet.

La troupe de Stéphane Julien a été bien meilleure défensivement lors de cette joute que lors des duels précédents. En effet, le Phoenix a été dominé 16 à 5 dans les deux matchs disputés dans la région du Centre-du-Québec.

Le gardien Dakota Lund-Cornish, qui avait obtenu les deux derniers départs, a réalisé 26 arrêts dans la victoire. Son vis-à-vis, Anthony Morrone, a fait face à 27 lancers dans la défaite.

Offensivement, le Phoenix a été propulsé par Félix Robert, qui a amassé un but et deux mentions d’aide. Patrick Guay, Alex-Olivier Voyer, Benjamin Tardif et Bobby Dow (filet désert) se sont également inscrits à la marque.

La réplique des Voltigeurs est venue des bâtons de Félix Lauzon et Xavier Simoneau.

Les deux formations se retrouveront mercredi soir, en Estrie, pour la quatrième partie de cette série.