Une succession bien faite doit inclure nos enfants

Je ne connais pas le type de relation que la dame qui vous a écrit ce matin entretenait avec son père, mais je comprends son mécontentement d’avoir vu la conjointe de ce dernier hériter de son pactole, alors qu’elle était entrée dans sa vie sur le tard. Le patrimoine familial représente ses souvenirs à elle, les souvenirs de son enfance, de son vécu dans sa famille, à l’époque où ses deux parents étaient encore en vie. À ce que je sache, la nouvelle flamme ne fait pas partie des souvenirs communs si importants pour la mémoire familiale.

Je ne renie pas le fait qu’une personne qui a été heureuse en mariage a le droit de l’être de nouveau quand son premier amour meurt. Mais elle a quand même l’obligation, pour ne pas dire le devoir, de protéger l’héritage dû à ses enfants lors de son décès. Vous allez me dire que certains héritiers n’en veulent qu’à l’argent de leurs vieux parents et qu’ils laissent parfois entre les mains d’une sœur plus âgée la tâche d’en prendre soin. Et si par malheur les parents la favorisent, ils vomissent leur venin sur elle comme ayant été privilégiée.

Dans le cas publié, il est certain que la rédactrice de la lettre aurait dû faire preuve d’un peu plus de délicatesse à l’endroit de la belle-mère en question, si elle souhaitait obtenir ses faveurs. Mais là le mal est fait et elle devra faire une croix sur ses espoirs d’obtenir une quelconque partie de l’héritage.

À tous les messieurs qui décident de se remarier, je leur conseille fortement d’aller chez le notaire avec leur nouvelle conjointe ainsi qu’avec leurs enfants pour refaire leur testament afin que tout soit clair. Ils doivent cesser de se fier à la pensée magique qui veut que leur nouvelle flamme fasse la part des choses à leur décès et se montre généreuse envers ses enfants. Quant aux petits souvenirs de famille qui ne représentent rien aux yeux de la nouvelle flamme, comme les bagues, souvenirs de famille, manteaux de fourrure, etc., ils devraient être légués aux descendants avant le décès. Ainsi, certains biens de famille resteraient DANS la famille.

Linda

Vous oubliez certaines notions très importantes en matière d’héritage. Premièrement, un héritage n’est un droit acquis pour personne. C’est un patrimoine accumulé par quelqu’un qui le lègue à une ou des personnes lors de son décès, quand il ne l’a pas dépensé de son vivant. Deuxièmement, un testament, ça se rédige en privé entre un notaire et un testateur.