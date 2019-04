TREMBLAY, Soeur Eveline



À la Maison Louise-Élisabeth de Lévis, le 6 avril 2019, est décédée soeur Eveline Tremblay, en religion soeur Sainte-Lucie, soeur de la Charité de St-Louis. Elle était âgée de 84 ans dont 63 ans de profession religieuse, fille de feu dame Claudia Gagnon et de feu Fortunat Tremblay. Elle était native de la paroisse Saint-Édouard Les Méchins, Qc. Elle laisse dans le deuil les membres de sa communauté religieuse, les Soeurs de la Charité de Saint-Louis, et leurs personnes associées. Elle laisse également dans le deuil sa famille : feu Rita (feu Robert Camuel), feu Orlando (feu Thérèse Desjardins), feu Rollande (feu Joseph Gagnon), feu Sylvio (feu Imelda Lévesque), feu Raynald, Gaétane (feu Germain Beaulieu) et Jean-Félix (feu Thérèse Tremblay); ainsi que ses neveux et nièces, cousins et cousines et les ami(es) de la défunte.de 9h à 11h et de 12h30 à 14h.L'inhumation aura lieu à une date ultérieure au cimetière Mont-Marie, sous la direction du