Angleterre: Drinkwater arrêté pour conduite en état d’ivresse

Ça pourrait être une blague. Danny Drinkwater, milieu de terrain de Chelsea dont le nom de famille signifie « bois de l’eau », a été arrêté pour conduite en état d’ivresse suite à un accident de voiture survenu dans la nuit de dimanche à lundi, a révélé mardi le tabloid The Sun.

À défaut de se distinguer par ses performances footballistiques (son dernier match avec les Blues remonte à plus d’un an), le joueur de 29 ans a fait parler de lui hors des terrains: déjà photographié à la sortie d’une boîte de nuit vendredi au petit matin,Drinkwater est cette fois impliqué dans une affaire plus grave.

« C’était un méchant accident », a précisé une source du quotidien, qui a également affirmé que l’ancien joueur de Leicester se trouvait en compagnie d’une avocate mais que tous deux ne souffraient que de blessures mineures.

L’Anglais aux trois sélections rentrait chez lui après une soirée de charité lorsque l’accident s’est produit.

Rapidement relâché sous caution, Drinkwater sera entendu le 13 mai prochain lors d’une audition devant la Cour des magistrats de Stockport.