Côté est persuadé de pouvoir relancer QC21

Convaincu de pouvoir réhabiliter l’image de Québec 21, l’ex-bras droit de Régis Labeaume, Richard Côté, agira dans l’ombre pour parvenir à ses fins et exclut totalement de revenir lui-même à l’avant-scène.

En entrevue avec Le Journal, mardi, le nouveau conseiller spécial du cabinet de l’opposition a été catégorique. Il assure qu’il a mis une croix sur la politique active et qu’il ne se présentera pas en 2021. « C’est réglé à 100 %. C’est sûr », a-t-il insisté.

« J’ai donné 18 ans de ma vie. Ç’a été dur physiquement, mentalement et sur le plan familial. Aujourd’hui, je me plais dans mon rôle de coach. Je suis là pour donner des conseils. » Et quand des gens de son entourage lui en parlent ? « Je barre la porte tout le temps. »

L’ancien vice-président du comité exécutif de la Ville de Québec se contentera donc d’un rôle de mentor au cabinet, en plus de son nouveau mandat visant à dénicher de nouveaux administrateurs au parti, à la suite d’une vague de démissions. Il a effectué, exceptionnellement, une tournée d’entrevues mardi avec son chef Jean-François Gosselin, avant de disparaître de nouveau. « Vous ne me reverrez plus », a-t-il dit.

Richard Côté ne s’en fait pas trop au sujet de l’image du parti qui en a pris pour son rhume dans les dernières semaines, en raison des querelles internes médiatisées.

Il minimise l’impact de la crise

« Les choses peuvent bouger rapidement en politique et les électeurs, dit-il, font souvent leur choix dans les derniers milles d’une campagne électorale. Rien n’est joué pour 2021.

« Tous les partis municipaux vivent des crises. Demander une enquête sur son propre CA, ça prend du leadership, et Jean-François Gosselin l’a fait. Ce n’est pas bon pour l’image, c’est vrai, mais nous, on s’est dit : “on règle ce dossier-là et on repart à neuf”. »

« Il faut se battre pour ses convictions, a renchéri le chef. La rigueur budgétaire et l’éthique, c’est non négociable. Je le sais que je l’ai fait pour les bonnes raisons, et au bout du compte, je serai jugé par les électeurs. »