Des organismes lancent une pétition contre un projet de gaz naturel liquéfié

VAL-D’OR – L’organisme militant l’Action boréale invite la population à s’opposer aux projets de complexe de liquéfaction de gaz naturel de l’entreprise GNL-Québec, et de pipeline du promoteur Gazoduq, tout en demandant aux gouvernements d’arrêter de les financer.

«Ce projet de pipeline de gaz de 750 kilomètres entre l’Abitibi et le Saguenay nommé "Gazoduq", d’une usine de liquéfaction de gaz du nom de "Énergie Saguenay" et d’un terminal maritime d’exportation par super-méthaniers sur le fjord du Saguenay menace l’environnement de plusieurs régions, enferme notre collectivité dans un modèle de développement archaïque selon une vision à court terme et va à l’encontre de l’urgence climatique actuelle», a expliqué dans un communiqué l’organisme cofondé notamment par l’auteur-compositeur-interprète et cinéaste Richard Desjardins.

L’Action boréale, un groupe établi en Abitibi, lance son mouvement contre le projet, en collaboration avec la Coalition Fjord, un organisme du Saguenay.

Le président de l’Action boréale, Henri Jacob, également un cofondateur de l’organisme, demande en outre aux gouvernements «de veiller à une application stricte des lois sur l’environnement et la protection de la biodiversité et de mener une évaluation environnementale stratégique sur les impacts cumulatifs des projets industriels».

«Nous leur demandons aussi de ne plus financer d’aucune manière le projet de GNL-Québec et d’obtenir le consentement préalable, libre et éclairé des premiers peuples qui occupent depuis des millénaires les territoires concernés», a affirmé M. Jacob.

Le projet décrié prévoit des investissements de plusieurs milliards de dollars pour la construction d’un pipeline qui permettrait d’acheminer du gaz naturel de l’Ontario – en passant par l’Abitibi – vers une future usine de liquéfaction au port de Grande-Anse, au Saguenay.

Une fois son projet réalisé, en 2025, GNL-Québec prévoit être en mesure d’exporter par bateau 11 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié par année, notamment vers l’Europe et l’Asie.