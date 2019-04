Je suis Québécoise

Comme au temps de la charte des valeurs, le manichéisme s’installe dans l’opinion publique et les médias. Le projet de loi 21 sur la laïcité présenté par le gouvernement Legault polarise. Particulièrement sur l’interdiction des signes religieux chez les enseignants du réseau public. Opinions nuancées, s’abstenir.

Les plus excités des « pour » réduisent les « contre » à d’indécrottables multiculturalistes. Les plus enragés des « contre » traitent les « pour » de racistes. Le maire d’Hampstead, Bill Steinberg, pousse le fanatisme jusqu’à y voir du « nettoyage ethnique ». Le philosophe Charles Taylor crie sa « honte » d’être Québécois.

Dans de telles conditions, tout débat raisonné et respectueux devient impossible. Les sondages montrent pourtant que le quart des francophones est opposé au projet de loi tandis que plus de 40 % des non-francophones l’approuvent. Cette nuance majeure se perd dans la cacophonie ambiante.

Ceux et celles qui me lisent le savent – je suis opposée à l’interdiction des signes religieux aux enseignants. Entre autres raisons, parce que le gouvernement de François Legault n’a pas réussi à en prouver la nécessité objective. C’est pourquoi l’analogie entre le projet de loi 21 et la loi 101 ne tient pas la route.