La baladodiffusion: des millions d’auditeurs, des millions en revenus

Les baladodiffusions pourraient rapporter plus de 650 millions $ au États-Unis seulement l'an prochain. Et devant le nombre d'usagers en croissance partout dans le monde, les annonceurs se disputent leur part du gâteau.

« Il n’y a rien qui a plus d’impact que de l’audio », avance Mark McCredy, CEO chez Podtrac, une compagnie qui mesure l’écoute des balados et qui publie le palmarès des podcasts les plus écoutés à travers le monde. Selon lui, il n'est donc pas surprenant que les annonceurs s'arrachent les emplacements publicitaires disponibles dans les balados. La connexion entre le client et l'auditeur dans la balado est unique, explique-t-il, en conférence au NAB show de Las Vegas, où sont rassemblés ces jours-ci les plus grands acteurs de la radio et de la télédiffusion. «Peu importe ce qu'un commerçant vend, il connaît l'importance d'avoir un lien privilégié avec le client, et le podcast offre ça.»

Un argument qu'appuie Sarah Van Mosel, stratège en chef pour la vente de podcasts chez Market Enginuity Podcast Group. Le sentiment d'intimité que procure l'écoute d'un balado est exceptionnel, explique-t-elle devant une salle remplie de professionnels de l'industrie de la diffusion. «C’est le plus “one on one” des médias. L’auditeur vit une grande intimité avec ce qu’il écoute et cela fait en sorte que son engagement envers le contenu du podcast dépasse toutes les normes connues en publicité. »

Au Canada, ce sont plus de 10 millions de personnes qui écoutent mensuellement au moins un podcast. L’arrivée de la baladodiffusion au Québec est plutôt récente. Québecor a été le premier grand groupe média privé à se lancer dans l’aventure du balado en octobre dernier en lançant son grand projet audio QUB radio qui offre une panoplie de contenus audios, dont une grande bibliothèque de balados. C’est Mike Ward avec Sous écoute qui a fait connaitre au grand public la baladodiffusion alors qu’on estime qu’il attire environ 125 000 auditeurs par épisode.

La baladodiffusion reconnue au NAB show

La croissance de la baladodiffusion est si importante que la plus grande conférence du monde sur la radio et la télédiffusion n’a eu d’autre choix que de reconnaitre ses artisans. Lors de son événement d’ouverture lundi matin le NAB Show a remit le prix de la National Association of Brodcasters à l’acteur américain bien connu Alan Alda pour son podcast Clear + Vivid.

Les podcasts en chiffres: