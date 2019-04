La laïcité vue d’Europe

En Amérique du Nord, le Québec semble faire bande à part avec la laïcité, au point où cette idée semble incompréhensible à la fois aux États-Unis et au Canada anglais.

Mais en Europe, rien ne semble plus naturel que d’encadrer l’expression des signes religieux pour éviter qu’ils ne tapissent l’espace public.

La France est évidemment le pays de référence en matière de laïcité, et cela, depuis 1905. Il s’agissait alors de contenir et même de refouler la puissance du catholicisme dans la vie collective. Le gouvernement s’y est pris plus que brutalement. La laïcité est entrée dans les mœurs au point de devenir un élément de l’identité française.