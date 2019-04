Le dalaï-lama transporté à l’hôpital de New Delhi pour des douleurs thoraciques

NEW DELHI | Le dalaï-lama a subi un «check-up» dans un hôpital de New Delhi à la suite de douleurs à la poitrine et son état de santé est stable, a déclaré un de ses représentants.

Ngodup Tsering, 83 ans, représentant du moine bouddhiste aux États-Unis, a indiqué à l’AFP que le chef spirituel tibétain s’est envolé mardi matin pour New Delhi afin d’effectuer une visite médicale à l’hôpital Max, à la suite d’une «légère toux».

«Le médecin a dit qu’il n’y a aucune raison de s’inquiéter. Ce n’est pas si grave», a affirmé M. Tsering, sans indiquer si le dalaï-lama a été hospitalisé afin de suivre un traitement.

«Il prend quelques jours de repos», a-t-il dit.

Le commissaire de police de Kangra, Santosh Patial, a expliqué au quotidien Indian Express que le chef spirituel tibétain, qui vit en exil depuis 60 ans à Dharamshala, dans le nord de l’Inde, a pris un vol régulier mardi.

«Il n’y a aucune raison de paniquer», a-t-il assuré.

Bien que le dirigeant exilé reste un orateur extrêmement populaire, il a réduit ses engagements sur le plan international et, depuis 2016, il n’a rencontré aucun leader international.

Les gouvernements étrangers ne se pressent cependant pas pour l’inviter, craignant de susciter la colère de la Chine.

En 2011, le dalaï-lama a empêché toute tentative de Pékin de désigner son successeur, allant jusqu’à annoncer que sa lignée, perpétuée depuis le XIVe siècle, pourrait s’éteindre à sa mort.

Même l’Inde, qui lui a offert l’asile en 1959 lorsqu’il s’est enfui en traversant à pied l’Himalaya déguisé en soldat, lui a tourné le dos.

Le gouvernement semble avoir mis en garde les autorités contre sa participation à des événements, selon des sources diplomatiques sensibles.