Le vent et la neige compliquent la vie des automobilistes dans la région de Québec

La grande région de Québec se retrouve encore une fois prise dans des conditions hivernales difficiles mardi soir alors que la situation sur les routes est rendue périlleuse par endroit en raison des forts vents. Aucune fermeture de route n’est toutefois prévue par le MTQ.

Soufflées par des rafales dépassant les 50 km/h entremêlées de neige, les routes de la région sont loin d’être dans des conditions optimales en ce mardi soir.

«La visibilité est réduite une peu partout sur le territoire et ça va même jusqu’à nulle à certains endroits en raison du vent. On note aussi la présence de glace sur la chaussée, notamment sur la 440 (autoroutes Charest et Dufferin-Montmorency)», explique Bruno Lacombe, porte-parole du ministère des Transports, qui appelle les gens à la prudence.

Pas de fermeture

Le MTQ ne prévoit toutefois fermer aucun tronçon pour le moment, même si ses équipes demeurent alertes à tout changement. «On ne peut pas parler pour les prochaines heures, mais pour l’instant, on n’en est pas à parler de fermeture», souligne le porte-parole.

Les autorités ne dénotent d’ailleurs aucun incident majeur sur le réseau routier outre quelques sorties de route et embardées. «On voit que certaines personnes ont déjà installé les pneus d’été et que c’était peut-être un peu trop vite», ajoute M. Lacombe.

La Sûreté du Québec confirme être intervenue sur divers accidents, mais ne dénote pas non plus de collisions majeures. «Il y a des sorties de route, mais rien de majeur. C’est principalement des embardées, nous n’avons pas eu de collisions importantes», indique Louis-Philippe Bibeau, porte-parole de la SQ.

Encore des accumulations

De son côté, Environnement Canada prévoit des accumulations de 5 à 10 centimètres pour la soirée et la nuit de mardi à mercredi. Les vents devraient quant à eux se calmer à mesure que la nuit progressera.

La journée de mercredi offrira un petit répit puisqu’aucune précipitation n’est au programme. Le soleil devrait d’ailleurs se pointer le bout du nez par moment en journée question de redonner un peu le moral.