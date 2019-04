Les Devils remportent la loterie

Les Devils du New Jersey ont de la chance. Pour une deuxième fois en trois ans, ils ont remporté la loterie de la LNH et choisiront au tout premier rang, à Vancouver, en juin prochain.

Les Diables disposaient du troisième plus haut pourcentage de gagner la loterie avec 11,5 % des chances de sélectionner au tout premier rang. Ils auront donc la chance d’ajouter soit l’Américain Jack Hughes ou le Finlandais Kaapo Kakko avec le premier choix au total, eux qui avaient fait de Nico Hischier la toute première sélection en 2017. Hughes était d’ailleurs sur place mardi pour le dévoilement.

Photo AFP

« Nico Hischier a été un excellent choix pour nous et nous aurons maintenant la chance d’ajouter un autre élément important, a mentionné le directeur général des Devils Ray Shero au réseau TVA Sports. Je n’ai pas eu l’occasion de parler à Jack (Hughes), mais je l’ai vu jouer à plusieurs reprises. Il fait partie du futur de USA Hockey. »

Fait cocasse, d’ailleurs : pour la cinquième fois en neuf saisons, l’équipe pour laquelle évolue l’attaquant Taylor Hall choisira au premier rang du repêchage. Les Oilers d’Edmonton avaient bénéficié de ce privilège en 2011, 2012 et 2014, et voilà que les Devils en profiteront pour la deuxième fois en trois ans.

Ottawa rit, Colorado pleure

Les Rangers de New York ont aussi eu la main heureuse, passant de la 6e à la 2e place, tout comme les Blackhawks de Chicago, qui ont fait le bond le plus vertigineux mardi, eux qui sélectionneront au troisième rang après avoir débuté la loterie avec le 12e plus haut pourcentage de chances.

Mais ce sont probablement les partisans des Sénateurs d’Ottawa qui ont vécu le plus grand soulagement mardi soir, puisque le choix de premier tour de leur équipe, détenu par l’Avalanche du Colorado, se retrouvera finalement au quatrième échelon. L’Avalanche avait pourtant le plus de chances de sélectionner premier au total avant la loterie.

Rappelons que les Sénateurs avaient décidé de repêcher Brady Tkachuk l’an dernier au quatrième rang et de prendre la chance de donner leur premier choix de 2019 à l’Avalanche, tel que convenu dans la transaction Matt Duchene.

Le Canadien ne bouge pas

Quant au Canadien de Montréal, le suspense a été de courte durée. Le logo du CH a été le premier à être dévoilé par le commissaire adjoint de la LNH Bill Daly, si bien que le Tricolore disposera du 15e choix au total à Vancouver.

« On est un peu déçu, a exprimé Trevor Timmins, envoyé comme représentant du Canadien à Toronto puisque Marc Bergevin avait procédé au bilan de fin de saison, durant la journée. On avait une place dans la loterie, mais on n’a pas gagné. Maintenant, ça rend notre travail un peu plus difficile. Il faudra se relever les manches et creuser un peu plus. C’est plus difficile de trouver des joyaux au 15e rang, mais on fera de notre mieux. »

Maintenant, quel sera le plan de l’organisation ? Lors de son bilan de fin de saison, mardi, Marc Bergevin a mentionné ne pas avoir identifié de position prioritaire claire sur laquelle il voulait davantage axer ses sélections en juin.

Malgré tout, plusieurs observateurs s’entendent pour dire que la principale lacune du CH est à la gauche de la défensive. À ce titre, quelques joueurs pourraient intéresser le Canadien au 15e rang, dont le défenseur mobile des Steelheads de Mississauga Thomas Harley (9e sur la liste de la Centrale de recrutement), qui a terminé avec 58 points en 68 matchs cette saison, ou le coéquipier de Jack Hughes avec la formation américaine de moins de 18 ans, Cam York.

Il ne faudrait pas non plus négliger la présence de quelques Québécois, classés dans les rangs du Tricolore, dont Raphaël Lavoie (13e selon la Centrale) et Jakob Pelletier (20e). Lavoie a d’ailleurs été nommé, mardi, le joueur de la dernière semaine dans la Ligue canadienne de hockey. En dix matchs depuis le début des séries éliminatoires, l’ailier des Mooseheads d’Halifax a inscrit 19 points.

Le sort en est jeté