Marc Bergevin déçu, mais nourri d’espoir

Sans grande surprise, Marc Bergevin a exprimé sa déception à la suite de la non-qualification du Canadien de Montréal aux séries éliminatoires, mardi à Brossard, même s’il se dit encouragé par la performance de l’équipe en 2018-2019.

Profitant de son bilan de saison pour remercier les partisans de leur appui, le directeur général a souligné la présence des nombreux jeunes au sein du club pour justifier son haut degré d’optimisme pour les années à venir.

«Je suis très déçu que nous n’ayons pas fait les séries malgré une récolte de 96 points, 25 de plus que l’an passé. C’est un pas dans la bonne direction pour l’organisation, surtout qu’on a plusieurs jeunes qui cognent à la porte et que l’équipe fait partie des 10 plus jeunes de la Ligue nationale. Et le message que les joueurs m’ont donné aujourd’hui [mardi] est : "ce n’est qu’un début", a-t-il commenté. Si on revenait la saison prochaine avec la même équipe, nous serions meilleurs en raison de l’expérience que les joueurs ont accumulée cette année.»

Bergevin s’est aussi montré satisfait de l’entraîneur-chef Claude Julien et des autres instructeurs. Concernant le jeu de puissance, il convient que l’équipe doit s’améliorer, mais ne croit pas nécessairement que c’est l’unique raison expliquant que le Canadien ait raté les éliminatoires.

«Notre jeu de puissance a terminé au 30e rang, il y a encore beaucoup de place à l’amélioration, a-t-il noté. Mais est-ce que c’est la seule raison pourquoi on n’est pas dans les séries. Non. La saison précédénte, on avait fini 13e en supériorité numérique et on a eu 71 points au classement.»

Bonne discussion avec Drouin

Ayant rencontré les joueurs individuellement avant le début de leurs vacances, le DG a tenu une bonne discussion avec l’attaquant Jonathan Drouin, qui a connu une fin de calendrier régulier plutôt ardue. Il a dit avoir toujours confiance de voir le Québécois connaître sa part de succès avec le Bleu-Blanc-Rouge.

«Il a connu des difficultés au pire moment, mais il a reconnu que c’était sa responsabilité. Cette réaction me fait croire qu’il va s’améliorer l’an prochain. Je ne crois pas qu’il aurait donné cette réponse dans le passé. Cela l’a dérangé de ne pas produire en fin de saison et il va faire ce qu’il faut pour amener son jeu à un autre niveau.»

Par ailleurs, Bergevin a confirmé que le gardien substitut Antti Niemi ne reviendra pas avec la formation en 2019-2020. Celui-ci s’est retrouvé sur la voie d’évitement au cours des dernières semaines en raison de ses ennuis devant le filet. Il n’était pas en uniforme lors de la 82e joute du calendrier, samedi, puisque Charlie Lindgren a disputé celle-ci pendant que Carey Price agissait à titre de substitut.

Byron: les doutes se confirment

Questionné au sujet de l’attaquant Paul Byron, Bergevin a confirmé qu’il avait bel et bien subi une commotion cérébrale pendant son combat avec MacKenzie Weegar, des Panthers de la Floride, le 26 mars.

Également, le dirigeant a mentionné que la blessure au poignet ennuyant le patineur ontarien actuellement est celle encaissée le 3 février face aux Oilers d’Edmonton. Ce jour-là, Byron avait quitté la partie après une mise en échec du défenseur Matt Benning.