«Monique Leyrac: le roman d'une vie»: un hommage signé François Dompierre

Ayant déjà collaboré avec la grande dame de la chanson québécoise Monique Leyrac, le musicien François Dompierre a décidé de lui rendre hommage en signant le livre «Monique Leyrac: le roman d'une vie» lancé officiellement mardi soir, au Bluementhal à Montréal.

Grâce aux confidences de l'artiste de 91 ans, mais également aux témoignages de ses proches, François Dompierre a imaginé une histoire à cette femme ayant fait preuve de fougue et de liberté. L'ouvrage est déjà disponible dans les librairies.

Durant une carrière échelonnée sur quelque 40 ans, Monique Leyrac a chanté, joué au théâtre et à la télévision. Durant les années 1960 et 1970, elle a pigé dans le répertoire de certaines des plus grandes voix francophones masculines comme celles de Gilles Vigneault, Claude Léveillée et Félix Leclerc.

À la retraite depuis un certain temps déjà, elle a reçu, en 2013, le prix Denise-Pelletier soulignant sa contribution aux arts de la scène québécoise.