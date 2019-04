Se remettre sur les rails

La confiance est revenue à New York, en partie du moins. Le retour de Zakaria Diallo combiné au brio d’Evan Bush a permis à l’Impact d’arracher un point au Yankee Stadium et de se relever partiellement de sa dégelée subie à Kansas City.

Oui, le Bleu-blanc-noir a un point de plus au classement, mais il faut remettre en contexte cette performance montréalaise. L’adversaire, le New York City FC, traverse une des périodes les plus difficiles de sa jeune histoire. Il est en proie au doute et ça s’est ressenti sur le terrain samedi dernier.

Bref, les bleus poudre avaient le moral dans les talons. L’occasion était belle pour l’Impact d’aller chercher d’autres points avant d’effectuer sa rentrée au Stade Saputo samedi prochain. Sans tarder, le XI montréalais a stoppé l’hémorragie, bravo. Mais il n’a pas non plus survolé le terrain.

No Nacho, no party (sic) ?

D’un point de vue offensif, l’absence de Nacho Piatti crève les yeux. Sans l’Argentin, l’Impact est dépourvu offensivement. L’équipe a de la difficulté à créer quoi que ce soit offensivement, diminuant ainsi considérablement ses chances de l’emporter à l’étranger comme à domicile.

Mais plusieurs facteurs peuvent faire tourner un match. Samedi, les deux clubs abordaient la rencontre avec leur traumatisme, résultat de leur performance respective de la semaine précédente.

En début de match, NYCFC a eu des occasions de marquer, mais elles n’ont pas abouti. La confiance est tranquillement revenue au Bleu-blanc-noir et il a réussi à faire bloc pour préserver le pointage à zéro malgré l’expulsion de Maxi Urruti.

Après cinq matchs sur les terrains adverses, Rémi Garde peut se satisfaire de la performance de son équipe sachant qu’elle se maintient près des meneurs dans l’association de l’Est de la MLS.

Si l’Impact est capable de faire le plein de points d’ici à ce que les matchs à domicile s’intensifient, il va se mettre à croire qu’il peut s’installer dans les sommets du classement.

Dans la capitale américaine

Face à DC United ce soir, je me questionne sur la composition de l’équipe. En l’absence de Piatti et d’Urruti, à qui Garde fera-t-il confiance ?

Comme je l’ai écrit plus tôt cette saison, je ne crois pas que l’Impact a la profondeur nécessaire pour passer à travers le calendrier en conquérant.

Faute de talent hors norme comme le magicien argentin, le XI montréalais devra continuer à être solide défensivement.

En ce sens, un peu comme à New York, les conditions sont favorables aux hommes de Garde. DC United se relève d’une lourde défaite aux mains du LAFC et sera en plus privé de son grand leader, Wayne Rooney, expulsé pour une faute qui ressemble en plusieurs points à celle d’Urruti.

Et surtout, surtout, j’espère que l’Impact pourra trouver de la stabilité dans ses performances. Parce que, depuis le début de la saison, les bons et les mauvais matchs se succèdent. Ça aussi, je l’ai écrit il y a quelques semaines...

Compétition en défense

Avec le retour de Diallo, on a pu constater à quel point il est l’élément essentiel à la défense montréalaise.

Maintenant, il faudra lui trouver un partenaire stable. De façon surprenante, il semble que Jukka Raitala ait pris l’avance grâce à son match à New York.

Pour le moment, il devance Victor Cabrera et Rudy Camacho qui ont connu un match atroce dans la défaite à Kansas City.

Est-ce que le Finlandais est la solution ? Ça reste encore à prouver.