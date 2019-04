Sénateurs : la défense est la priorité de Pierre Dorion

Plusieurs défis attendent Pierre Dorion en vue de la prochaine saison de la Ligue nationale de hockey (LNH), mais l’objectif principal du directeur général est d’améliorer le jeu défensif des Sénateurs d’Ottawa.

En plus d’avoir terminé au dernier rang du classement général, les Sénateurs ont accordé le plus grand nombre de buts (301) de toute la ligue en 2018-2019. Ils avaient permis le deuxième plus haut total (284) la saison précédente.

Une situation inacceptable, selon Dorion.

«Si nous ne réduisons pas le nombre de buts que nous concédons, nous n’aurons pas de succès», a-t-il expliqué en conférence de presse mardi.

«Nous savons que notre production offensive ne sera pas un problème, mais nous devons être meilleurs sans la rondelle, a-t-il ajouté. Nous en avons parlé aux joueurs. Nous ne pouvons pas finir derniers dans cette catégorie et espérer participer aux séries.»

Maintenant que la campagne est terminée, Dorion pourra entamer ses recherches pour trouver un nouvel entraîneur. Marc Crawford, nommé entraîneur-chef par intérim après le congédiement de Guy Boucher le 1er mars, fait partie des candidats.

Crawford en était toutefois à sa troisième campagne en tant qu’assistant à Ottawa quand il a eu l’occasion de remplacer Boucher. Il faisait donc partie du groupe d’entraîneurs responsable des déboires défensifs des «Sens», ce qui ne semble pas déranger Dorion.

«La façon dont l’équipe joue vient beaucoup de l’entraîneur-chef, a dit le DG. Nous avons vu des changements sous les ordres de Marc que nous avons aimé. Nous avons constaté une amélioration.»

«Que nous embauchions Marc ou quelqu’un d’autre, la communication et la capacité d’enseigner aux jeunes seront des critères importants, mais notre priorité sera d’avoir un entraîneur avec une bonne structure défensive.»

Reconstruction

La récente saison de misère des Sénateurs a notamment été marquée par le départ de nombreux joueurs-clés, comme Erik Karlsson, Mark Stone et Matt Duchene.

Dorion considère maintenant que son équipe est rendue à la deuxième phase de sa reconstruction. «Nous avons de bons espoirs, des choix au repêchage et de l’espace sous la masse salariale. Ce sont toutes des choses qui peuvent accélérer une reconstruction», a-t-il dit.

Dorion a également souligné qu’il ne regrettait pas d’avoir conservé son choix de première ronde en 2018 pour sélectionner Brady Tkachuk. Dans l’échange de Duchene avec l’Avalanche, les Sénateurs pouvaient conserver leur sélection de 2018 si elle était dans le top 10 et donner leur choix de premier tour de 2019 à la troupe du Colorado.

«S’il y a une chose dont nous sommes fiers, c’est d’avoir repêché Brady», a-t-il lancé.

Sélectionné quatrième au total, Tkachuk a amassé 22 buts et 23 mentions d’aide pour 45 points en 71 matchs.

Dorion a également profité de son point de presse pour dire que le défenseur québécois Thomas Chabot, avec qui il voudrait s’entendre sur un contrat à long terme, devrait normalement se joindre à l’équipe canadienne pour le Championnat du monde de hockey, du 10 au 26 mai en Slovaquie.