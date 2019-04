Tension familiale inutile

Vous publiez aujourd’hui la lettre signée « Un fils inquiet » qui vous raconte comment sa sœur, qui prend soin de ses parents depuis 10 ans, en mène large. Non seulement elle est allée vivre dans leur maison mais elle y régente tout. Comme monsieur avait déménagé avec sa famille loin de chez ses parents il y a également 10 ans, il ne s’était jamais rendu compte à quel point cette dernière avait pris le contrôle. Un oncle lui ayant récemment ouvert les yeux sur la rigidité du régime de vie qu’elle leur imposait, ça lui a fait prendre conscience qu’en leur ayant fait remplir un mandat d’inaptitude en sa faveur à elle, ça signifiait qu’elle voulait prendre toute la place dans leur vie.

Cette histoire m’a fait repenser à ce qui est arrivé dans notre propre famille. Nous sommes quatre enfants. Notre sœur aînée a décidé il y a huit ans à l’occasion du décès de notre père, de prendre notre mère avec elle, sous prétexte que ça rassurerait tout le monde. Ainsi, au fur et à mesure qu’elle vieillirait, elle ne se retrouverait pas à devoir se débrouiller seule dans sa grande maison. Jusque là, ça allait!

Mais voilà que peu à peu elle nous a graduellement fermé sa porte à nous les trois autres enfants. Puis un jour, on a réalisé que ma sœur avait fait signer à notre mère un faux mandat en cas d’inaptitude et qu’elle était en train de vider son compte de banque. Grâce à mon frère qui travaille en milieu financier et à coup de mises en demeure, on a pu dévoiler le pot aux roses et sortir notre mère de là. C’est là qu’on a appris que notre sœur la séquestrait et la traitait comme une enfant à sa charge, elle qui est encore capable de voir à elle-même et à ses affaires.

On a mis un an à venir à bout de cette monstrueuse affaire pour en arriver à placer notre mère dans une résidence où elle avait sa pleine liberté tout en bénéficiant d’un niveau de surveillance adéquat. Comme nous avons tous suffisamment d’argent pour bien vivre, personne n’a voulu s’engager dans des poursuites pour lui faire remettre l’argent subtilisé. Mais si dans le cas de ce monsieur il tient à l’argent que sa mère pourrait lui laisser à son décès, il aurait intérêt à agir vite.

Anonyme

Ce monsieur ne faisait aucune référence à l’argent dans sa lettre. Ce qui ne veut quand même pas dire que cet aspect ne faisait pas partie de ses préoccupations. Comme il existe, même à l’intérieur des meilleures familles, certains individus malveillants, on doit toujours veiller à ne pas laisser un ou une aîné(e) vulnérable sous leur seule gouverne.