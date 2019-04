Tessa Virtue, Scott Moir et Patrick Chan au Centre Vidéotron

Les patineurs artistiques les plus décorés de l’histoire olympique, Tessa Virtue et Scott Moir, ainsi que le médaillé olympique et triple champion du monde Patrick Chan, viendront exécuter leurs prouesses en novembre prochain au Centre Vidéotron.

Après le succès de la tournée Thank You Canada, le populaire duo Tessa Virtue et Scott Moir visiteront de nouveau le Canada d’est en ouest avec un tout nouveau spectacle, Rock The Rink Tour. Ils seront de passage dans les arénas d'une trentaine de ville.

Ils feront un arrêt au Centre Vidéotron le 15 novembre. Les billets seront en vente le 3 mai.

Outre Patrick Chan, de grands noms du patinage présenteront des numéros comme Kaetlyn Osmond, Elvis Stojko, les champions du monde italien Anna Cappellini et Luca Lanotte, et l’américain Jeremy Abbott.

Dans un communiqué envoyé mardi, Tessa Virtue affirmait vouloir élever le niveau de production en allant au-delà du spectacle de patinage, et offrir un grand divertissement. La production misera entre autres sur les technologies et de la musique «live». Ils seront accompagnés par le groupe torontois Birds of Bellwoods.