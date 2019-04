Traversiers : des solutions pour les gens de l’Est-du-Québec

À défaut de pouvoir offrir un service complet à la traverse Matane/Baie-Comeau/Godbout, la Société des traversiers du Québec devance le déploiement de deux traverses saisonnières dans l’Est-du-Québec et annonce le prolongement de la desserte aérienne jusqu’en juillet.

En raison de la cale sèche du F-A Gauthier jusqu’à l’été et de l’envoi à la casse de son remplaçant le N.M Apollo, la STQ s’est mise en mode solution pour offrir à sa clientèle une «offre de service consolidée, régulière et prévisible au cours des prochains mois».

Offre bonifiée

Ainsi, les traverses saisonnières de Rimouski/Forestville et de Trois-Pistoles/Les Escoumins débuteront leur saison plus tôt afin de rétablir un lien plus stable entre les deux rives du fleuve a-t-on appris mardi.

Les deux traverses devraient débuter leur saison aux alentours respectivement du 18 et du 20 avril. Leur offre sera également bonifiée en période d’achalandage accrue, notamment lors du congé de Pâques.

La liaison aérienne établie pour les passagers piétons entre Mont-Joli/Baie-Comeau et Sept-Îles sera également maintenue jusqu’à la fin juillet, tout comme la présence à Matane du CTMA Voyageur qui sera aussi prolongée jusqu’au 31 mai.

«Les citoyens et les entreprises pourront ainsi planifier leurs déplacements à l'avance, tandis que les touristes seront en mesure de prévoir leurs vacances estivales», souligne le PDG par intérim de la STQ, Stéphane Lafaut.

Navire de relève

Pour ce qui est de la traverse Matane/Baie-Comeau/Godbout, des discussions sont en cours pour l’acquisition d’un navire de relève assure la STQ.

Le navire, qui remplacera le NM Apollo, qui devait lui-même relever le F-A Gauthier, pourrait être le NM Saaremaa selon certaines informations que la STQ refuse de commenter pour l’instant.

«Nous continuons à négocier pour en arriver à une entente avec le propriétaire du navire de relève que nous convoitons. Nous sommes très près de la ligne d'arrivée», a affirmé mardi Stéphane Lafaut.