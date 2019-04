Trudeau maintient sa menace de poursuite contre Scheer

OTTAWA | Le premier ministre Justin Trudeau maintient qu'Andrew Scheer a menti aux Canadiens dans le dossier de la présumée ingérence politique concernant SNC-Lavalin, et exige que le chef conservateur corrige le tir s’il ne veut pas être poursuivi en justice.

• À lire aussi: Philpott estime que son expulsion et celle de Wilson-Raybould contrevenaient aux règles

«S’il arrête et s’il retire ses propos, ça va être satisfaisant. Je ne suis pas intéressé à utiliser les cours [de justice] pour ça», a dit le premier ministre avant de se rendre à une réunion avec ses ministres, ce matin.

Le chef conservateur Andrew Scheer a reçu une lettre de mise en demeure de la part de l’avocat de M. Trudeau, Me Julian Porter.

Dans la missive datée du 31 mars, on reproche au chef de l’opposition officielle d’avoir tenu des propos «hautement diffamatoires» et mensongers dans un communiqué publié le 29 mars. M. Scheer y affirmait qu’un enregistrement et des documents fournis par Jody Wilson-Raybould au comité de la justice sont «une preuve concrète» que M. Trudeau s’est ingéré politiquement dans les poursuites criminelles visant SNC-Lavalin.

Mme Wilson-Raybould soutient que l'on a fait pression sur elle de façon soutenue et inappropriée afin qu’elle intervienne pour aider la firme montréalaise d’ingénierie à obtenir une entente à l’amiable, lorsqu'elle était procureure générale du Canada.

«Nous allons avoir des élections dans les prochains mois, a noté M. Trudeau aujourd'hui. [En tant que politiciens], on ne peut pas inventer des choses, on ne peut pas mentir aux Canadiens. Je pense [qu’il faut] souligner qu’il y a des conséquences à déformer la réalité aux Canadiens.»

Le chef libéral n’a cependant pas précisé quel élément était mensonger dans le communiqué des conservateurs.