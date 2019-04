Un chef au tapis

Contraint de s’en remettre à l’ex-bras droit de Régis Labeaume pour tenter de sauver son parti, Jean-François Gosselin voit son leadership et sa crédibilité durement affectés, à peine un an et demi après son élection.

En politique municipale, le parti importe peu. C’est le chef, avec sa force, son image, sa capacité à rassembler et à diriger, qui fait foi de tout.

C’est là où le bât blesse pour M. Gosselin, qui faisait piètre figure hier, aux côtés de Richard Côté.

Quand ce dernier s’est élancé à propos du tramway et d’autres dossiers, la comparaison avec le chef était frappante. Le message était clair et assuré, alors que le discours de M. Gosselin est encore beaucoup trop décousu dans l’ensemble.

La même cassette

Lors de ses interventions au conseil municipal, M. Gosselin donne l’impression de déblatérer la même cassette peu inspirante depuis son arrivée. Troisième lien, référendum sur le tramway, c’est bien beau, mais où est sa vision pour la ville de Québec ? Que propose-t-il comme futur maire ?

Malgré tout, M. Gosselin s’est amélioré dans sa façon de communiquer, depuis 2017, et a pu réunir des gens d’expérience au sein du cabinet. Il n’en a pas moins échoué à donner une direction au parti et à s’imposer comme une alternative crédible à la mairie. Au point qu’une mutinerie était sur le point de survenir sous ses yeux.

Alliés du départ

Le chef de Québec 21 dit vouloir regarder vers l’avenir, et mise sur les 200 nouveaux membres du parti pour rebâtir. Dans les faits, 200 personnes, ce n’est pas grand-chose. C’est dans l’urne, en 2021, qu’il faudra rallier les citoyens.

Puis, les démissions au sein du CA en disent long. Des gens qui soutenaient M. Gosselin depuis le début, à commencer par Nancy Piuze, sa colistière grâce à qui il peut aujourd’hui siéger comme conseiller municipal, l’ont laissé tomber.

Le parti avait connu un certain élan avec la victoire dans Neufchâtel-Lebourgneuf. Cet épisode d’implosion à l’interne est toutefois venu l’anéantir. En l’absence du maire, on devrait tenter de marquer des points. Au lieu de ça, l’énergie servira à reconstruire un parti qui vivote.

Le chef fait face à un défi qui paraît insurmontable, en aussi peu de temps que deux ans et demi. À moins d’un revirement spectaculaire, clairement, les conditions gagnantes n’y sont pas.