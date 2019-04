Le 44e coquetel-bénéfice du Patro de Charlesbourg se déroulera le vendredi 12 avril, dès 17 h 30, sous la présidence d’honneur d’André Watters, chanteuse et productrice, mais aussi une ancienne du Patro. L’activité, occasion de retrouvailles et de réseautage, est la plus importante source de financement du Patro. Depuis 43 ans maintenant, plus de 500 gens d’affaires, anciennes, anciens et amis du Patro se réunissent pour faire de cet événement un succès dans une ambiance lounge et décontractée. Le coût du billet inclut le buffet, les consommations ainsi que la participation aux différents tirages. Les cartes sont en vente dès maintenant. Renseignements : 418 626-0161.

Tournoi amical de hockey (TAH)

Photo courtoisie

Marc Fortier, recruteur et directeur au développement des joueurs des Remparts de Québec, et Marc Drolet, président de Drolet Construction (photo), ont accepté la coprésidence d’honneur du 11e Tournoi amical de hockey (TAH) qui se tiendra le samedi 25 mai, dès 8 h 30, dans le stationnement extérieur de la Polyvalente de L’Ancienne-Lorette. Ce tournoi annuel de hockey bottine mixte de rue, qui se veut un événement familial, permet aux joueurs de toutes catégories de s’amuser tout en contribuant à une bonne cause, celle des enfants. À nouveau cette année, les profits seront versés à la Fondation PAL et en partie aux fondations Cité Joie et Réno-Jouets. Date limite d’inscription : le 14 mai. Renseignements : Normand Richard, écrivez à : inscription@tournoiamicaldehockey.com ou 418 564-6733.

Pour remonter la pente...

Photo courtoisie

Le 11e Défi ski Leucan, présenté le 30 mars dernier à la Station touristique Stoneham, a réuni 181 équipes (660 participants) et a permis de remettre 280 000 $ à Leucan. Cette somme aidera les enfants atteints de cancer à remonter la pente puisque le taux de survie est passé de 15 % à 82 % au cours des vingt dernières années, en partie grâce à Leucan, principal bailleur de fonds de la recherche clinique en oncologie pédiatrique. Sur la photo, Nathalie Matte, directrice provinciale, développement philanthropique de Leucan, est accompagnée de son équipe et de Nicholas Pedneault, président de Congebec, coprésident d’honneur du Défi 2019, Marie-Christine Leblanc, ambassadrice de Leucan, région de Québec.

Défi physique et philanthropique

Photo courtoisie

Plus de 20 équipes, totalisant 125 grimpeurs, ont escaladé l’équivalent de la hauteur de l’Everest le 30 mars dernier au centre d’escalade L’Accroché de Lévis, dans le contexte du 3e Défi Escaladez l’Everest au profit de la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Lévis (FHDL). L’activité a finalement permis d’amasser 48 051 $ pour un total de plus de 135 000 $, en 3 ans, versés à la campagne de financement de la Fondation. Sur la photo, de gauche à droite : Janet Jones, conseillère municipale district 12, Christ-Roi (Ville de Lévis) ; Nathalie Samson, directrice générale adjointe FHDL ; Karine Bourque, organisatrice et initiatrice de l’événement et Denys Légaré, directeur général FHDL.

Anniversaires

Photo courtoisie

Christiane Germain (photo), coprésidente et cofondatrice du Groupe Germain (hôtels)... Kristen Stewart, actrice (série Twilight) et réalisatrice américaine, 29 ans... Patrick Huot, ex-député de Vanier-Les Rivières, 44 ans... Dan Caron, artisan de radio (BLVD 102,1)... Jacques Villeneuve, ex-pilote de Formule 1, 48 ans... Jean-Paul Belmondo, acteur français de cinéma et de théâtre, 86 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 9 avril 2018. Pierre Descoteaux (photo), 66 ans, député libéral de la circonscription de Groulx à l’Assemblée nationale du Québec de 2003 à 2007... 2016. William Raymond Smith III, 34 ans, joueur américain de football américain avec les Saints de La Nouvelle-Orléans... 2015. Jurgen Gothe, 75 ans, ex-animateur radio CBC... 2013. Greg McCrary, 61 ans, joueur de la NFL (Falcons d’Atlanta, Chargers de San Diego).