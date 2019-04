Une nouvelle gueule pour le Ford Escape

On l’attendait depuis un bon moment et Ford l’a finalement dévoilé. L’Escape profite de plusieurs modifications et il changera radicalement pour 2020.

Au-delà de son design nettement arrondi, cet Escape de nouvelle génération fera uniquement appel à des moteurs turbocompressés. Ford proposera également des variantes hybride et hybride rechargeable de son VUS compact.

À l’émission Le Guide de l’auto, diffusée sur QUB Radio, les animateurs Frédéric Mercier et Germain Goyer reviennent sur ce lancement important pour les consommateurs québécois.

«L’Escape est encore un véhicule somme toute assez bon, mais on était clairement dus pour des changements et c’est ce que Ford apporte avec le Ford Escape 2020», analyse Frédéric Mercier, qui coanimait l’émission en remplacement d’Antoine Joubert.

Au cours de cet épisode, les deux coanimateurs ont également reçu Gabriel Gélinas, journaliste au Guide de l’auto, qui revient à peine d’un voyage en Corée où il a eu l’occasion de conduire les nouveaux Kia Soul EV 2020 et Hyundai Sonata 2020.

