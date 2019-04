GALIPEAU, Pierre



C'est avec une infinie tristesse que l'on vous fait part du décès de Pierre Galipeau, à l'âge de 74 ans, survenu le 2 avril 2019 à l'IUCPQ. Il était le fils de feu dame Cécile Dumais et de feu monsieur Claude Galipeau. Il était l'époux de dame Carole Lambert. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Il laisse dans le deuil sa femme en or, Carole Lambert, sa belle-fille passionnée, Véronique Rousseau (Walter Bauer) et sa petite-fille Cloé Galipeau. Il remercie la famille Lambert de l'avoir adopté à bras ouverts. Il tient aussi à saluer ses amis et collègues de la communauté d'affaires de Québec, sans qui sa vie n'aurait pu être aussi complète. En témoignage de sympathie, joignez-vous à Pierre dans son don pour la Fondation de la Maison Michel Sarrazin, 2101, chemin St-Louis, Québec (Québec) G1T 1P5, tél.: 418-688-0878. Son dernier souhait fût de soulager sa souffrance et d'aider les autres à être en paix dans leurs derniers moments.