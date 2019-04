EMOND, Bruno



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 5 avril 2019, à l'âge de 55 ans, est décédé M. Bruno Emond, fils de feu M. George Emond et de dame Rita Bédard. Il demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 12h à 14h50.L'inhumation aura lieu à une date ultérieure au cimetière de St-Louis de Courville. Il laisse dans le deuil sa mère dame Rita Bédard, sa fille Ann-Julie, ses frères et sœurs: Guy (France Grenier), Marjolaine, Geneviève (Alain Fils), Constance (Réjean Boudreault), Michel (Nathalie Vézina) et Annie (Guy Pouliot); la mère de sa fille Elaine Verret ainsi que plusieurs neveux, nièces, oncles, tantes, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de l'unité de soins intensifs, bloc B, de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués.