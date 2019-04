BÉLANGER, Yvon



À la maison Michel-Sarrazin, le 3 avril 2019, à l'âge de 79 ans et 4 mois, est décédé monsieur Yvon Bélanger, époux de dame Yvette St-Laurent, fils de feu dame Yvonne Landry et de feu monsieur Napoléon Bélanger. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aule jeudi 11 avril 2019, de 19h à 21h30 et le vendredi 12 avril 2019, de 11h à 13h.La mise en niche des cendres se fera ultérieurement au Cimetière St-Charles - Mausolée Catherine-de-St-Augustin. Outre son épouse Yvette, il laisse dans le deuil ses enfants: France (Richard Raymond), Dany, Manon (Marc-André Girard) et Benoît; ses petites-filles adorées: Geneviève et Stéphanie Raymond; ses frères et sœurs; Réjeanne (feu Gérard Kirouac), feu Réal (Carmen Guérette), Jean-Denis (feu Rolande Anctil - Denise Boies), Monique (feu Joseph Ouellet), feu Camil (Raymonde Anctil), feu Rolland (feu Lise Verreault), feu Yvonne, sa jumelle, Gérald (Laurette Dionne), André (Carole Morinville), Marcel (Céline Gagnon), Bertrand (Colette Hudon), Raymond (Gisèle Dionne), Alain (Alvine Harton), Suzanne (Maurice Roy); de la famille St-Laurent, il était le beau-frère de: Simone (feu Jean-Euclide Benoît), Cécile (Luc Daigle), feu Robert (Thérèse Bouchard), Thérèse (feu Reynald Benoît), Antoinette (Henri-Paul Bédard), Léopold (feu Rose-Délima Bouchard - Denise Blanchette), feu Roger (Guylaine Beaulieu), feu André, Guy (Géralda Desrosiers), feu Yvon (Huguette Drapeau). Il laisse également dans le deuil ses filleules: Josée et Nadia ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(es). La famille tient à remercier tout le personnel de la maison Michel-Sarrazin pour leurs bons soins et leur accompagnement ainsi que le personnel de l'Hôtel-Dieu-de- Québec et le CRCEO. Nous remercions aussi le service des soins palliatifs du CLSC Montcalm pour les bons soins à domicile. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la maison Michel-Sarrazin. Téléphone : 418 687-6084. Site web : www.michel-sarrazin.ca où à la Société canadienne du cancer . Téléphone : 418 683-8666. Site web : www.cancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.