GIROUX, Robert



Au CHSLD de Limoilou, le 28 mars 2019, à l'âge de 95 ans, est décédé monsieur Robert Giroux, fils de feu madame Osanna Gingras et de feu monsieur Horace Giroux. Il a demeuré à Québec dans les quartiers Limoilou et St-Sauveur.Il a œuvré toute sa vie dans plusieurs services d'entraide communautaire: Membre de la Milice de la région de Québec, le centre de services communautaires Justice et Foi, le centre multiethnique de Québec, l'association d'aide aux immigrants chinois de la région de Québec ainsi que la maison Lauberivière.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aule vendredi 12 avril 2019, de 9h à 13h30.L'inhumation se fera ultérieurement au cimetière St-Charles. Il laisse dans le deuil nombreux beaux- frères, belles-sœurs, neveux, nièces cousins, cousines et amis, dont Luc Landry grand ami de longue date. Il est allé rejoindre parents et amis qui l'ont précédé: Simone, Germaine, Adrienne, Cécile, René et Colette. Un merci spécial aux membres du personnel et bénévoles du CHSLD de Limoilou pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de Lauberivière, 401, rue Saint-Paul, Québec, Québec Téléphone: 418 694-9316 Courriel: info@lauberiviere.org Site web: www.lauberiviere.org. Des formulaires seront disponibles sur place.