PLANTE, Victor



À l'Hôpital l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 5 avril 2019, à l'âge de 75 ans et 11 mois, est décédé M. Victor Plante, fils de feu M. Paul-Emile Plante et de feu dame Juliette Rousseau. Il demeurait à St-Pierre, Île d'Orléans. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairejeudi le 11 avril 2019 de 17h à 20h30. Vendredi jour des funérailles de 8h30 à 10h.Il laisse dans le deuil ses enfants: Sylvain et Julie (Jean-Michel Juneau); ses petits-enfants: Alexandra (Anthony Bérubé), Daphné, Cédric, Benjamin et Angélina; la mère de ses enfants Claudette Lavoie; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Rose (Georges Dalziel), Liliane (Gérard Cloutier), Magella (Lucille Durand), Benoît (Noëlla Rochette), Thérèse (feu Gilles Deschênes), Monique et Géraldine; de la famille Lavoie: Colette (Richard Vézina) et Normand (Céline Picard); tante Marie-Paule Lavoie; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, ami(e)s et collègues. La famille tient à remercier Manon Charron pour l'aide et le support apporté à notre père pendant son ACV. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don le Fonds d'évangélisation Guy-Bédard, 1243 ch. Royal, St-Pierre-Île-d'Orléans, G0A 4E0.